Allevamento abusivo di chihuahua in casa: animali sequestrati e proprietario multato

Teneva chihuahua dal valore complessivo di 30.000 euro in casa, in un allevamento abusivo in quel di Cisterna di Latina. Il sequestro è scaturito da delle condizioni strutturali gravi, ma soprattutto dalla mancanza di autorizzazioni. Erano ben 32 i cuccioli di cane posseduti, un business che avrebbe fruttato tanto una volta in vendita.

Il proprietario è stato multato di 1.500 euro. Gli animali sono stati affidati alle autorità competenti per la loro gestione e cura. Questo intervento fa parte di un piano più ampio per contrastare le attività abusive e garantire la tutela degli animali.