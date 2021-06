Altra maratona finita in parità, il Latina conquista i play off

Il Francioni torna festeggiare per un obiettivo raggiunto, nella speranza che possa servire al salto in Serie C. Vinti sul campo i play off, la parola ora spetta alla società Latina Calcio 1932 e alla domanda di ripescaggio. Contro il Savoia è stata un’alta maratona tra tempi regolamentari e finali, ed un altro pareggio, che da regolamento ha premiato i pontini meglio classificati al termine del campionato.

Cronaca

Partita, vista la posta in palio, dagli alti toni agonistici, che il Latina ha avuto la bravura di sbloccare al 14′ con la scaltrezza di Sevieri, il quale ha battuto velocemente la punizione per Di Renzo, il resto lo ha fatto il bomber, con esecuzione da calcio a 5, che ha sorpreso il portiere Esposito. La situazione tattica migliore per guarnire il contropiede, che al 29′ non viene concretizzato da Sarritzu lanciato da Corsetti, perché il sardo non ha nel destro il piede della conclusione e favorisce il recupero di Poziello.

Il Savoia reagisce con la qualità principale, l’inserimento e la bravura al tiro dei centrocampisti, come al 34′. Manovra sulla linea dei 20 metri, De Rosa si aggiusta il pallone sul mancino e coglie la traversa, poi è Liccardo al 36′ ad impegnare Alonzi. Più pericoloso D’Ancora al 44′. Bolide diretto all’incrocio dei pali alzato in angolo dalla manona di richiamo di Alonzi.

Nella ripresa spingono gli oplontini, ma Alonzi deve intervenire sempre su soluzioni da lontano, vedi De Rosa al 19′. Il pareggio ospite è sul calcio di rigore. Al 32’ Esposito anticipa di testa Poziello, l’arbitro ritiene violento l’intervento e concede il rigore, trasformato dopo tre minuti di proteste da Letizia, che spiazza Alonzi. Latina – Savoia 1-1.

La gara di inasprisce. Al 39’ scintille tra Barberini e Fornito. Rosso per entrambi. Dopo sei minuti di recupero si vai ai supplementari.

Supplementari

Un minuto di extra time, Caso Naturale confeziona per Depetris un traversone doc, che la punta impatta sul fondo. Una grossa occasione. Il Latina cerca di avanzare, sfruttando la freschezza di Atiagli a sinistra. Il ghanese all’8’ guadagna sul lato corto dell’area una punizione, che Garufi calcia forte, costringendo Esposito alla respinta con i pugni. C’è tutto un secondo tempo supplementare, in cui in realtà non succede praticamente altro e il Latina può gioire per questa finale di consolazione. Almeno per il momento.

Tabellino

LATINA – SAVOIA 1-1

LATINA (3-4-3): Alonzi 6.5; Allegra 6.5 (42’st Atiagli 6), Esposito 6, Giorgini 6.5; Mastrone 6.5 (9’st Calagna 6.5), Barberini5, Sevieri 6.5 (28’st Garufi 6), Pompei 6.5; Sarritzu 6 (9’st Di Emma 6.5), Di Renzo 6.5 (21’st Alessandro 6), Corsetti 6.5.

A disp. Gallo, Di Mino, Ricci, Calabrese.

All. Scudieri

SAVOIA (3-5-2): Esposito 6; Riccio 6.5, Cipolletta 6 (1’st Depetris 6.5), Poziello 6.5; Russo 6 (1’st Correnti 6), D’Ancora 6.5 (9’st Fornito 5), Liccardo 6.5 (20’st Letizia, 50’st Tarascio 6), De Rosa 7, Manca 6.5; Caso Naturale 6.5, Kyeremateng 6.

A disp. Mancini, Tarascio, Caiazzo, Sorrentino, Stallone.

All. Ferraro

ARBITRO: Leone di Barletta

ASSISTENTI: Piccichè di Trapani – Pilleri di Cagliari

MARCATORI: 14’pt Di Renzo, 32’st Letizia (rig.)

NOTE: espulsi al 39’st Barberini (L) e Fornito (S) per reciproche scorrettezze. Ammoniti Di Renzo, Corsetti, Esposito, Allegra, Calagna, De Rosa, Kyeremateng, Riccio. Angoli 5-6. Rec. pt 1, st 6′.