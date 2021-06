D’Amato: ieri, registrate 66mila somministrazioni di dosi di vaccino in tutta la regione, da domani prenotazioni aperte agli under 25  

In una nota, l’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha comunicato i prossimi step nella lotta contro il Covid.

Conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Entro l’8 agosto sarà raggiunta la prima fase di immunizzazione di massa e sarà predisposta la chiusura degli Hub. La rete vaccinale procederà tramite i medici di medicina generale, dei pediatri e delle farmacie.

Da domani 10 giugno alle 24:00 si aprirà la prenotazione per la fascia d’età 29-25 (nati 1992-1996.

Sempre da domani al via anche alle prenotazioni per il primo Junior Open Day 12/16 anni Pfizer, che si svolgeranno nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 giugno.

Per prenotare l’appuntamento in base alla propria classe d’appartenenza, basterà collegarsi a prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome e seguire le istruzioni di compilazione

Il 13 giugno sarà la volta dell’apertura per le fasce d’età 24-17 anni (1997-2004), mentre dal 15 giugno sarà possibile prenotare per le fasce 12 – 16 dal proprio pediatra”