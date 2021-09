Amministrative, 45 aspiranti sindaci e 1.500 consiglieri

Presentate le liste di candidati sindaci e consiglieri, si è entrati nel vivo delle prossime elezioni amministrative. Un mese alle urne, aperte il 3 e il 4 ottobre, quando 284.419 elettori in tutta la provincia saranno chiamati ad esprimere la propria preferenziale per il governo del proprio territorio. Sono 12 i Comuni chiamati al voto. I centri con una popolazione superiore a 15.000 abitanti sono Latina, Formia, Cisterna, Sezze, Minturno. Al di sotto dei 15.000 abitanti ci sono gli altri sette comuni: Priverno, Pontinia, Itri, Castelforte, Norma, Sperlonga, Roccasecca dei Volsci. Gli aspiranti sindaci sono 45, i consiglieri circa 1.500.

Come si vota

Si tracciare un solo segno sul candidato sindaco: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco; tracciare un solo segno su una delle liste, il voto viene attribuito alla lista e al candidato sindaco collegato a tale lista; tracciare un segno sul candidato sindaco e su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco, il voto viene attribuito sia al candidato sindaco sia alla lista.

Si può esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto espresso viene attribuito sia al candidato sindaco sia alla lista non collegata. Nei Comuni inferiori a 5000 abitanti si può esprimere può esprimere fino a due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere, ma di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni fino a 15.000 viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Nei comuni con più di 15.000 abitanti, è eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (ossia il 50% + uno). Se nessun candidato sindaco raggiunge tale soglia, si tornerà a votare per l’elezione diretta del sindaco domenica 17 e lunedì 18 ottobre per il ballottaggio tra i due candidati sindaci più votati.

Le sfide, candidati e liste collegate

Latina

Damiano Coletta (Latina Bene Comune, Partito Democratico, Per Latina 2032, Riguarda Latina)

Sergio Sciaudone (Solidarietà Sociale)

Antonio Bottoni (Fiamma Tricolore, Siamo Latina, Legalità e Sicurezza)

Annalisa Muzio (Partito Liberale Europeo, Fare Latina)

Nicoletta Zuliani (Nicoletta Zuliani Sindaco)

Vincenzo Zaccheo (Forza Italia, Latina Vola, Lega, Unione di Centro, Fratelli d’Italia, Latina Nel Cuore, Cambiamo)

Andrea Ambrosetti (Partito Comunista Italiano)

Gianluca Bono (Movimento 5 Stelle)

Cisterna

Pierluigi Di Cori (Lega, Cambiamo Con Di Cori, Partito Liberale Europeo, Prima Cisterna, Cisterna e Basta)

Valentino Mantini (Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Movimento 5 Stelle, Civica Innamorato Melchionna, Conosco Cisterna, Sempre Cisterna)

Laureta Jaku (Uniti per Cisterna)

Antonello Merolla (Forza Italia, Unione Di Centro, Fratelli d’Italia, Città di Cisterna, Viviamo Cisterna, Cisterna Comune)

Angela Coluzzi (Angela Coluzzi Sindaco)

Sezze

Serafino Di Palma (Impronta Setina, Fratelli d’Italia, Sezze Cambia, Lega)

Lidano Lucidi (Identità Setina, Lucidi Sindaco, Progetto Sezze 2000)

Rita Palombi (Sezze Bene Comune)

Sergio Di Raimo (Partito Democratico, Sezze Futura, Sezze Protagonista, Di Raimo Sindaco, Per Sezze)

Mirko Millozza (Partito Comunista Italiano)

Formia

Amato La Mura (Prima Formia, FormiAmo il Futuro, Guardare Oltre, Resurgo)

Luca Magliozzi (Democrazia Solidale, Partito Democratico, Formia Futura)

Paola Villa (Io rEsisto per Formia, Un’altra Città)

Gianluca Taddeo (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Anima Popolare, Periferie al Centro, Taddeo per Formia, Formia Vinci)

Gianfranco Conte (Progetto Democratico, Nuova Area, Formia Con Te)

Minturno

Gerardo Stefanelli (Partito Democratico, Città Futura, Minturno 2030, Idee e Legalità, Insieme per Minturno)

Pino D’Amici (Fratelli d’Italia, Minturno Domani, D’Amici Sindaco, Minturno Libera)

Massimo Moni (Lega, Lista Galasso)

Norma

Gianfranco Tessitori (Norma Protagonista)

Andrea Dell’Olmo (Progetto Norma)

Mario Cassoni (Rinascita Popolare)

Priverno

Annamaria Bilancia (Ancora Per Priverno)

Carlo Ernesto Desideri (Agenda per Priverno)

Roccasecca dei Volsci

Massimo Mattoni (Roccasecca Domani)

Barbara Petroni (Vivere La Rocca)

Pontinia

Eligio Tombolillo (Progetto per Pontinia)

Carlo Medici (Pontinia Città Ideale)

Massimiliano Antelmi (Progetto Pontinia Futura)

Pasqualino Pisano (Movimento 5 Stelle)

Itri

Antonio Fargiorgio (Itri Facciamo Futuro)

Giovanni Agresti (Ripartiamo con Agresti Sindaco)

Giuseppe De Santis (Promessa per Itri)

Sperlonga

Armando Cusani (Cusani per Sperlonga)

Marco Toscano (Sperlonga Cambia)

Vincenzo Viola (Insieme con Viola Sindaco)

Castelforte

Felice Pompeo (Castelforte Rinasce)

Giancarlo Cardillo (Castelforte Futura)

Gianpiero Forte (Liberi per Castelforte)