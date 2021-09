Sabaudia, AIDO: sesta edizione della Staffetta per la vita

Il Gruppo comunale AIDO di Sabaudia ha organizzato la sesta edizione de la Staffetta per la vita per venerdì 10 settembre 2021.

La manifestazione è realizzata dagli iscritti e simpatizzanti AIDO che porteranno la Fiaccola in un percorso cittadino dalla Piazza del Comune di Sabaudia alle 18.30, con passaggi nelle vie del centro di Sabaudia.

La Fiaccola è stata concessa da Plinio Rigoni, tedoforo delle Olimpiadi di Roma 1960.

La manifestazione vuole portare all’attenzione delle Comunità la problematica della donazione degli organi che coinvolge in Italia, circa 9 mila persone in lista di attesa per un trapianto. Per queste persone in lista di attesa, il trapianto è l’unica possibilità di vita!

Purtroppo circa 300 persone ogni anno non ce la fanno ad attendere. Alcune di queste vite possono essere salvate se i familiari del defunto per morte cerebrale, avessero coscienza di avere la possibilità di salvare anche più di una vita con un solo gesto di solidarietà: il consenso all’espianto degli organi. In questo caso altre persone di tutte le età e genere, potrebbero continuare a vivere.

Quindi è importante che la Comunità sia cosciente e informata sulla donazione degli organi: prezioso atto di umanità verso il prossimo.

Altra finalità dell’Associazione AIDO è quella di incentivare corretti stili di vita, soprattutto partendo dai ragazzi a cui AIDO Sabaudia si rivolge con iniziative ludiche e di informazione.

Per richiamare l’attenzione su queste problematiche, l’AIDO organizza questa manifestazione che vuole unire diverse finalità in un unico scopo: la salvaguardia della vita.