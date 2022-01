Anthony D’Onofrio, il ragazzo di Castelforte ucciso a New York

Terribile notizia da oltreoceano, che ha spiazzato la comunità di Castelforte. Il 22enne, Anthony D’Onofrio, originario del luogo, è stato assassinato in centro a New York.

Le indagini sono ancora in corso, ma secondo quanto ricostruito dal New York Police Department, il giovane che come lavoro faceva il cocchiere, è stato accoltellato davanti un locale sulla 3rd Avenue nella notte tra sabato 29 e domenica 30 gennaio. E’ successo el mezzo di una rissa scoppiata ancora per motivi sconosciuti e per Anthony, trasportato d’urgenza presso il Langone Hospital, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La città di Castelforte si stringe intorno alla sua famiglia, che non aveva mai abbandonato la sua terra d’origine; Anthony, nato negli States, aveva vissuto nel centro pontino insieme alla sua famiglia originaria, proprio dove il padre aveva avuto i suoi natali.