Benacquista, fino all’ultimo respiro nella gara contro Cento

La sfida andata in scena al PalaBianchini tra i padroni di casa della Latina Basket e la formazione della Benedetto XIV Cento, è stata un’altra gara decisa in un concitato finale, terminata 74-76 per gli ospiti.

Buona la prova disputata dai nerazzurri che, seppur commettendo qualche errore, non hanno certo lesinato dal punto di vista dell’impegno e della grinta.

L’importante assenza di Fall sotto le plance ha sicuramente creato difficoltà ai pontini in una partita molto fisica come quella disputata con Cento.

L’esordio di Jackson ha, però, mostrato un altro grande potenziale del team latinense, peccato che il numero 13 nerazzurro, a 2 minuti dalla sirena, proprio nel momento decisivo del match, abbia dovuto abbandonare il parquet a seguito di un colpo subito in un contatto di gioco.

Non dovrebbe essere nulla di grave per l’atleta maltese, che sarà comunque sottoposto a ulteriori controlli. Latina non smuove il proprio punteggio in classifica, ma è pronta a tornare al lavoro in palestra per prepararsi alla prossima sfida.