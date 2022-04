“Anziani in movimento” ad Itri, lezioni di ginnastica dolce per la terza età

Ha avuto inizio a Itri il progetto “Anziani in movimento” promosso e ideato dall’Associazione Anteas in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Sull’argomento è intervenuto anche il Sindaco Giovanni Agresti, il quale ha dichiarato che iniziative come queste sono preziose per lo sviluppo delle attività sociali e ricreative. Sindaco che ha aggiunto inoltre:

“Si tratta di un altro importante segnale di ripartenza per la comunità itrana che riconosce in questa generazione di anziani un patrimonio di valori e di insegnamenti inestimabili. Il minimo che si poteva fare era offrire a tutti loro anche il modo di tenersi in attività fisica, unendo al contempo anche un prezioso momento di socializzazione. Andando in questa direzione questa iniziativa dell’Associazione Anteas siamo stati lieti di sposarla a pieno”.