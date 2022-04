Pontinia, il Manfredini ospita la campionessa Valentina Rodini

L’Istituto Comprensivo Manfredini di Pontinia si conferma come scuola propensa al confronto e al dialogo con personaggi che, nella loro storia personale possano rappresentare valori di riferimento per i giovani studenti del plesso di Pontinia.

Nel corso di quest’ultimo anno scolastico infatti, nonostante le difficoltà imposte dalle restrizioni Covid-19, la Dirigente Scolastica Michela Zuccaro, ha voluto fortemente che gli studenti incontrassero Edith Fischhof, la cui testimonianza di scampata miracolosamente alle torture naziste grazie all’eroico coraggio del maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Ippoliti, è tornata purtroppo prepotentemente d’attualità con la tragedia ucraina in corso e, a seguire, Dacia Maraini, donna, scrittrice e riferimento culturale che, con la generosità propria dei grandi, ha ascoltato i giovani allievi esortandoli a credere in loro stessi e ad assecondare le passioni che li animano.

Questa mattina, in occasione della Giornata Internazionale dello sport, ospite dei plessi Don Milani e Manfredini è stata invece Valentina Rodini, campionessa olimpica nei pesi leggeri di canottaggio (in coppia con Federica Cesarini) a Tokyo 2021 nell’edizione XXXII dei Giochi. L’atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle ha ripercorso le tappe che l’hanno portata ad essere la prima medaglia di sempre nel canottaggio femminile, ma ha raccontato anche la sua dimensione personale di giovane donna attenta al mondo che la circonda (è coinvolta in un progetto green a Cremona, sua città d’origine, e si spende per la salvaguardia del mare, altro ambiente che ama particolarmente) capace di coniugare un percorso agonistico di livello assoluto e un profilo di studio altrettanto importante (è laureata in Marketing e Organizzazione d’impresa ed ama la scrittura come momento di introspezione interiore e svago). La presenza a scuola di Valentina Rodini rappresenta il momento clou della partnership avviata da anni con le Fiamme Gialle di Sabaudia che, dopo la sosta forzata dovuta al Covid-19, sono nuovamente in prima linea nelle attività della Manfredini con il progetto di avviamento alla pratica del canottaggio Remare a scuola che vede coinvolti gli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado. La trazione sportiva dell’Istituto Comprensivo di Pontinia è confermata da una serie di iniziative avviate in quest’anno scolastico come premessa di collaborazioni durature nel tempo: dalla partecipazione alle attività del CONI con Scuola Attiva Kids e Junior, al coinvolgimento delle associazioni sportive della città con la Virtus Basket, la Hand Ball Cassa Rurale di pallamano e la Nuova ASD Kim Volley che porteranno i loro tecnici all’interno delle palestre d’Istituto per far conoscere i fondamentali del gioco agli alunni.