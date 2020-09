Coronavirus: a Itri un decesso. A Roccagorga tutti negativi i dipendenti comunali

Preoccupa situazione Coronavirus a Itri, dove il sindaco oggi ha dovuto annunciare altri tre contagi in paese e, purtroppo, un decesso (che probabilmente sarà conteggiato domani). “Questa mattina mi sono stati comunicati tre nuovi casi di positività al Covid 19 – ha scritto il sindaco Antonio Fargiorgio – Due sono in isolamento domiciliare e si conferma il collegamento al link epidemiologico di Formia; la terza persona, affetta da pregressa e grave malattia, è deceduta e nei controlli di routine in ospedale è state accertata la positività. La Asl sta ricostruendo la catena epidemiologica”.

L’invito è alla prudenza: “Mantenere alta l’attenzione ed osservare le prescrizioni anti-contagio; con il comandante della Polizia Locale è stato anche deciso che a partire da domani saranno effettuati più stringenti controlli affinché le norme siano rispettate”.

Diversa la situazione a Roccagorga. “Con immenso piacere – scrive il Comune di Roccagorga – comunichiamo che tutti i dipendenti comunali sottoposti a controlli sanitari perché contatti diretti del soggetto positivo, hanno ricevuto risposta del tampone eseguito ed il risultato è negativo. Questo ci rassicura molto e ci permette di tirare un sospiro di sollievo. Auspichiamo lo stesso esito per tutti i cittadini che si trovano in quarantena; i tamponi verranno eseguiti a tutti coloro già messi in isolamento dalla Asl domani mattina, lunedì 21 settembre”.