L’Anzio Waterpolis conferma in rosa Lucci, Castaldi e Costantini, provenienti dal settore giovanile anziate.

I tre atleti, che rappresentano tra l’altro dei pilasti nella nazionale Under 20, faranno parte della rosa della prima squadra prendendo parte al campionato di serie A2 nazionale. Insieme hanno anche vinto il campionato nazionale Under 17B con l’Anzio nel luglio 2018.

Soddisfatto il coach Maurizio Mirarchi: “Francesco, Marco ed Emanuele sono atleti che lo scorso anno hanno affrontato per la prima volta il campionato di A2. Provengono dalle giovanili e rappresentano l’obiettivo che vuole raggiungere la società – commenta – quello di far crescere più giocatori possibile in ottica prima squadra. Siamo consapevoli che per far questo ci vuole un grande lavoro da parte di tutti, ma sarà anche fondamentale trasmettere ai ragazzi i valori di una società come la nostra che vuole essere un punto di riferimento nel territorio”.

Francesco Lucci, attaccante proveniente dallo Zero9 di Roma, ha disputato la passata stagione interrotta purtroppo dal Covid19 in un continuo crescendo che lo ha portato ad essere titolare in molte gare. Nelle sue doti la velocità e la mano calda ne hanno contraddistinto le buonissime prestazioni.

Marco Castaldi ha esordito tra i pali della porta anziate nel passato campionato, dimostrando ottime capacità. Un futuro che può regalargli molte soddisfazioni.

Emanuele Costantini ha ben figurato la passata stagione, figlio d’arte, centroboa, sarà un altro tassello a disposizione del coach Mirarchi.

“Sono 3 ragazzi che conosco benissimo – commenta il direttore tecnico Massimo Giordani – Li ho seguiti specialmente nella stagione 2017-18 dove hanno vinto il titolo italiano, con il titolo di capocannoniere sia di Francesco che Emanuele e quello di miglior portiere di Marco. Spero che insieme a loro si possa aggiungere qualche altro ragazzo del vivaio, questo è l’obiettivo della società”.

E’ sempre di più vivo infatti, il progetto dell’Anzio Waterpolis di lavorare con il settore giovanile per offrire la possibilità a tutti i ragazzi di crescere attraverso un percorso professionale sportivo.

“Sono felice avere in prima squadra Francesco, Marco ed Emanuele – commenta il presidente Damiani – tre promesse per la pallanuoto nazionale, tre ragazzi di Anzio che già nella scorsa stagione hanno dimostrato il loro valore e le grandi potenzialità di crescita. Sono convinto -prosegue – che cresceranno tanto nella prossima stagione, utilissimi per Mister Mirarchi per la prima squadra e l’under 20. Un segnale di crescita verso il settore giovanile che dobbiamo attenzionare sempre più”.