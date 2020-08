Grande soddisfazione in casa Intesatletica. “Super Mario” Roani raddoppia e dopo la grande performance sugli 800 metri, si esalta nei 1500 del trofeo città di Rieti.

Il portacolori Intesatletica, società affiliata Opes, sfonda il muro dei 4 minuti con un esaltante 3’59”85. L’allievo di Livio Mansutti a soli 16 anni, si classifica al terzo assoluto al cospetto di atleti molto più grandi e navigati di lui.

Con questa performance scavalca nella graduatoria provinciale atleti che hanno scritto la storia del mezzofondo pontino, con risultati importanti anche a livello internazionale. Gaetani, Berardi, Corvo ed anche Angelo Carosi e subito dietro Mohad Abdikadar, che però il tempo lo ha ottenuto da diciasettenne.

Ad attendere Roani, la sfida dei campionati italiani in programma la seconda settimana di settembre. E c’è tutta la voglia di essere protagonista, partendo dalla terza prestazione stagionale al momento. Insieme al suo coach, lo attenderà una fase di preparazione.

Nella stessa giornata a Rieti, Domenico Fioribello fallisce l’attacco al muro dei 49 nei 400 con 49”40, ma la giornata non era delle più favorevoli. Buona prova per Lucrezia Pilleddu nella gara che ha visto il rientro agonistico di Vittoria Osawaru dopo la pausa Covid.

Buone prestazioni anche per Fabio Giardino in ripresa nei 100 e 200 corsi con vento sfavorevole e personal best per l’ex marciatore Stefano Mansutti, con il suo primo sub 24 nei 200.