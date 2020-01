Si riparte sabato 11 gennaio con il match che impegna l’Anzio Waterpolis contro il Cus Unime Messina.

Dopo il lungo stop natalizio, con l’ultima partita giocata al Foro Italico contro il Tuscolano, il il campionato riprende con una sfida importante e molto sentita, che metterà a confronto le due squadre ai vertici della classifica.

L’Anzio è in testa alla classifica del girone sud con 10 punti dopo 4 giornate ed il Messina è secondo al pari del Pescara con 9 punti.

I team sono reduci da numerosi cambiamenti nel proprio organico e per entrambi solo tre elementi confermati rispetto l’anno passato, oltre i due allenatori Mirarchi e Naccari.

Lapenna, Goreta e Di Rocco per l’Anzio waterpolis; Spampinato, Cusmano e Giacoppo per il Cus Unime. Tra i siciliani massima attenzione sul serbo Nikola Eskert lo scorso anno in A1 con la Florentia del mister pontino Roberto Tofani.

Avversario dunque da trattare con le dovute cautele ma con la voglia di vincere come spiega il capitano dell’Anzio Waterpolis Federico Lapenna: “Finalmente inizia il campionato, una partita molto importante, delicata che ci vede contro il Cus Unime Messina attualmente al 2° posto in classifica. Vogliamo portare a casa i 3 punti e continuare la striscia positiva e portarla fino alla fine della stagione. I precedenti dello scorso anno non sono stati positivi, vogliamo partire da lì e riscattarci della stagione passata. Per fare questo dobbiamo mettere in pratica quello che abbiamo provato durante la sosta natalizia e nell’ultima settimana con il coach Mirarchi, sono sicuro che alla fine riusciremo ad arrivare all’obiettivo che ci siamo prefissati ad inizio stagione”.

Come tutte le riprese di campionato ci sarà la difficoltà di rientrare in un clima agonistico, ma Mister Mirarchi ha lavorato sull’approccio alla gara e sulla concentrazione adeguata da avere in partita: “È passato molto tempo dall’ultima partita, un mese e’ lungo. Sappiamo che giocare dopo la pausa non è semplice e proprio per questo dobbiamo farci trovare subito pronti con la stessa determinazione e attenzione che abbiamo avuto prima della sosta”.

Appuntamento alle 16.30 piscina comunale di Anzio: Anzio waterpolis-Cus Unime Messina.

Le probabili formazioni:

Anzio Waterpolis: Conti, Perez, Di Rocco, Goreta, Costantini, Droghini, Siani, Presciutti, Lapenna, Agostini, Lucci, Colombo, Castaldi. All. Mirarchi.

Cus Unime: Spampinato, D’Angelo, Eskert, Runza, Giacoppo, Geloso, Cusmano, Vittorioso, Andre’, Paratore, Di Caro, Lagonigro, Mariani. All. Naccari.

Arbitri: Ercoli e Spiteri, delegato Maggio.

