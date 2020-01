La FIPAV Lazio rende nota la sede del corso per gli allenatori di ogni ordine e grado e dirigenti con il direttore tecnico del settore giovanile maschile, Julio Velasco. L’incontro tecnico-pratico, si terrà lunedì 24 febbraio a Monterotondo in provincia di Roma presso il palazzetto dello sport di via Monviso snc. Questo è il secondo corso organizzato dalla FIPAV con Velasco: il primo infatti è stato a Milano, il terzo sarà a Napoli l’11 Maggio. L’evento è patrocinato dal comune di Monterotondo e sarà valido come un corso di aggiornamento ai fini dell’obbligo annuale per la stagione 2019/2020. Dopo una fase introduttiva, Velasco condurrà un allenamento con la partecipazione di una squadra giovanile locale. Dopo ciò seguirà lo speech esplicativo su quanto visto durante l’allenamento. La quota di iscrizione all’ iniziativa, come stabilito dalla Federazione Italiana Pallavolo, sarà di 100 euro, comprensiva del materiale didattico.

Gli allenatori che vogliono partecipare dovranno iscriversi al seguente link: https://servizi.federvolley.it/FipavEnt/addon/b_dsk.jsp

