Un uomo di 37 anni è stato arrestato, a Roccagorga dai carabinieri della stazione forestale di Priverno insieme al personale del Nipaaf nell’ambito di un servizio di contrasto agli incendi dolosi.

L’uomo è stato infatti colto in flagranza di reato mentre appiccava il fuoco in una zona boschiva del comune di Roccagorga. Dopo una fase di osservazione i militari lo hanno prontamente bloccato e arrestato per il reato di incendio boschivo.