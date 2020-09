Una ragazzina di 12 anni è stata investita appena scesa dallo scuolabus ad Aprilia. Grande paura in via dei Giardini quando la bambina ha attraversato la strada a pochi passi da casa ed è stata colpita da un’auto. La donna alla guida si è fermata immediatamente e ha prestato i primi soccorsi alla 12enne. Poi sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno deciso di trasferire la piccola in eliambulanza al Bambino Gesù di Roma.

Le sue condizioni non dovrebbero essere serie, sarebbe stata ferita ad un braccio, ma vista la sua giovane età è stato comunque disposto il trasferimento nella Capitale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia, che hanno svolto i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.