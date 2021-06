Aprilia: 47 enne arrestato per tentato omicidio

Proseguono le indagini dei Carabinieri di Aprilia in seguito all’arresto di un 47 enne per tentato omicidio.

Gli inquirenti stanno seguendo la pista di una lite tra condomini, in cui l’arrestato, avrebbe inflitto 3 coltellate, di cui una all’addome e due al braccio sinistro alla vittima. Ferito un 31 enne, tuttora ricoverato presso la clinica Città di Aprilia, in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.