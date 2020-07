Gaeta – Maxi controllo dei carabinieri, denunce e segnalazioni

Oltre 70 veicoli controllati, con 97 persone di cui 24 gravate da precedenti di polizia; 9 le perquisizioni, numerose multe e sanzioni, più una patente ritirata. Denunce e segnalazioni (6 per assunzione di sostanze stupefacenti). E’ il bilancio dei maxi controlli dello scorso fine settimana dei carabinieri nel territorio di Gaeta.

Un 55enne ciociaro è stato denunciato per aver coperto con una busta di plastica la targa della sua auto: voleva entrare in una zona a traffico limitato senza conseguenze, ma è stato scoperto; un 55enne di Gaeta invece – perquisito – è stato trovato con proiettile 9×21 illegalmente detenuto; un 40enne di Frosinone, infine, è stato fermato in stato di ubriachezza molesta.