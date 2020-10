Fondi, minaccia e strattona i genitori per una dose: condannato

E’ stato condannato a 2 anni di reclusione il 37enne che aveva minacciato di morte e strattonato i genitori per costringerli a consegnargli 50 euro. Un dramma familiare a Fondi che è esploso il 15 aprile scorso, quando l’uomo per avere i soldi per una dose di droga, ha preso il padre e la madre per i polsi e li ha scossi tanto da procure loro lesioni lacero-contuse, poi dichiarate al pronto soccorso, guaribili in 6 giorni.

In preda all’ira il 37enne aveva anche danneggiato alcuni oggetti nell’appartamento ed era stato necessario l’intervento dei carabinieri. I genitori, esasperati, dal comportamento del figlio, avevano a malincuore deciso di sporgere denuncia.

Ieri si è svolto in processo in abbreviato, che prevede la riduzione di un terzo di una eventuale condanna, davanti al giudice del tribunale di Latina, Molfese. Il pubblico ministero Giorgia Orlando ha chiesto per l’imputato 2 anni e 8 mesi di reclusione. Dopo la discussione dell’avvocato difensore, Maurizio Forte, il gup lo ha condannato a due anni.