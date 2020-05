Aprilia, arriva lo sportello tributi online

Il Comune di Aprilia ha messo a disposizione uno sportello telematico dal quale consultare il proprio estratto conto e compilare online le dichiarazioni Tari, Imu, Tasi, Tosap, Icp accessibile anche da smartphone.

Sarà così possibile evitare code e attese negli uffici comunali ed effettuare numerose operazioni da casa in modo semplice, intuitivo e rapido, consentendo un netto miglioramento, maggiore efficienza e una semplificazione del rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione.

Il nuovo portale, raggiungibile dalla sezione Servizi Online del sito internet del Comune di Aprilia (pulsante blu in alto a destra, in homepage), è stato studiato per agevolare la navigazione degli utenti in vista delle scadenze fiscali: allo sportello telematico ciascun cittadino può accedere tramite Spid o Smart Card (Cns).

Il servizio permette all’utente di compilare in modo semplice e intuitivo la dichiarazione dei tributi locali (iscrizione, variazione, cessazione, richiesta riduzioni e agevolazioni) e inviarla direttamente al Comune, da pc, senza doversi recare agli sportelli. È inoltre possibile consultare il proprio estratto conto e accedere ai versamenti effettuati per ogni tipo di tributo, ai riepiloghi contabili, oltre che alla sezione dei contatti dell’ufficio tributi.

“Il nuovo portale web rappresenta un bel salto in avanti – ha detto il vicesindaco e assessore al Bilancio Lanfranco Principi – oltre al fatto di essere a disposizione dei cittadini 24 ore su 24, 7 giorni su 7, permette di semplificare le procedure e garantisce il massimo della trasparenza nella comunicazione tra cittadino e Comune. Si tratta di un ulteriore implemento rispetto a quanto già avvenuto con i ruoli Tari di quest’anno, che contenevano per la prima volta un riepilogo degli importi insoluti degli anni precedenti: novità molto apprezzata dai cittadini”.

Nelle prossime settimane è prevista la disponibilità di un’app per smartphone, nonché un’implementazione che consentirà al cittadino di effettuare i pagamenti online, direttamente tramite Pagopa.