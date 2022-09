Aprilia, cambiano gli orari di servizio per gli agenti della Polizia Locale

Con la ripresa delle attività didattiche delle scuole, a partire da lunedì, 12 settembre 2022, cambiano gli orari di servizio della Polizia Locale di Aprilia. I turni di servizio degli agenti, saranno riorganizzati in modo tale da garantire la presenza dinanzi alle scuole, in concomitanza con gli orari di ingresso e di uscita degli alunni. In sintesi, il nuovo orario prevede che gli agenti garantiscano il servizio dalle ore 7,30 alle 14,30 per il turno di mattina e dalle ore 13,30 alle 20,30 per quello del pomeriggio. Per il sabato, invece, il calendario presta attenzione alle esigenze del mercato settimanale.