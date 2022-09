Top Volley, da domani al via la campagna abbonamenti 22/23

Parte la campagna abbonamenti per seguire le gare interne dei ragazzi della Top Volley Cisterna. Da domani alle ore 16, al via la possibilità di acquistare le tessere per assistere ai del palazzetto di Cisterna di Latina.

In occasione del 50° anniversario dalla fondazione del club è stato scelto uno slogan (’50ANNIDIPASSIONE’) che potesse trasmettere tutta la passione della società anche verso i tifosi. L’abbonamento darà diritto a tutte le partite casalinghe di regular season del Campionato Superlega Credem Banca 2022-23. La vendita è aperta a tutti a partire da domani alle ore 16:00 presso il botteghino del Palazzetto dello Sport di Cisterna di Latina.

Quest’anno è stato introdotto anche l’abbonamento SOSTENITORE che darà la possibilità, a chi ne vorrà far parte, di entrare a contatto diretto con il mondo della Top Volley Cisterna, avendo diritto all’abbonamento in tribuna GOLD ad un kit firmato Top Volley e tante altre iniziative esclusive.

Di seguito i prezzi degli abbonamenti suddivisi in base al settore (SILVER – GOLD) ed all’eventuale riduzione:

ABBONAMENTO TIPOLOGIA PREZZO SOSTENITORE (11 partite di regular season TRIBUNA EST settori a-c denominata TRIBUNA GOLD + Kit Top Volley Cisterna) € 500,00 GOLD (11 partite di regular season TRIBUNA EST settori a-c denominata TRIBUNA GOLD) € 130,00 SILVER (11 partite di regular season settori TRIBUNA SUD,NORD,OVEST e EST solo settore b-d) € 90,00 GOLD ridotto (11 partite di regular season TRIBUNA EST settori a-c denominata TRIBUNA GOLD) solo per UNDER 16 riservato per nati/e dal 1 Gennaio 2007 al 31 Dicembre 2017. (presentando valido documento di riconoscimento) € 80,00 SILVER ridotto (11 partite di regular season settori TRIBUNA SUD,NORD, OVEST e EST solo settore b-d) solo per UNDER 16 riservato per nati/e dal 1 Gennaio 2007 al 31 Dicembre 2017.(presentando valido documento di riconoscimento) € 40,00

INGRESSO GRATUITO per nati/e dal 1 Gennaio 2018 (ritirando biglietto al botteghino)

– L’abbonamento prevede il posto numerato e riservato.

– L’abbonato dà diritto ad un posto solo ed esclusivamente nel settore acquistato.

– La società comunicherà nel mese di settembre tutte le modalità per il ritiro della tessera acquistata.

– In caso di furto, smarrimento o deterioramento, in base alle leggi vigenti, la tessera di abbonamento non potrà essere sostituita.