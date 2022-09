Servizi sanitari nel Sud Pontino, la UIL FLP Latina rileva numerose criticità

• Ortopedia P.O. di Formia

Questo servizio svolge una delicata attività emergenziale oltre che ordinaria e pertanto necessita di una importante attenzione organizzativa, poiché deve far fronte alle numerose richieste di interventi in urgenza, oltretutto dovrà smaltire una lista d’attesa relativa agli interventi operatori per altre patologie. Pertanto, occorre assumere tempestivamente Medici, Infermieri e OSS.

• Ostetricia P.O. Formia

Questo servizio svolge, anch’esso, una delicata attività emergenziale oltre che ordinaria, dunque bisogna porre una importante attenzione organizzativa, poiché deve far fronte alle numerose richieste di interventi in urgenza e gestire una forte richiesta di interventi per altre patologie. Perciò, occorre assumere tempestivamente Medici, Ostetriche, Infermieri e OSS.

• Sala Operatoria P.O. Formia

La S.O. svolge una delicata funzione emergenziale e di supporto al DEA di I livello e per tale motivo bisogna assumere ulteriori Anestesisti, Infermieri e OSS;

• Rianimazione P.O. Formia

Questo servizio emergenziale svolge, anch’esso, una delicata funzione di supporto al DEA di I livello e per tale motivo bisogna porre una seria attenzione organizzativa onde garantire la sua importante opera, pertanto bisogna assumere ulteriori Anestesisti, Infermieri e OSS;

• Centro Trasfusionale del P.O Formia

La sua delicata funzione garantisce un indispensabile supporto al DEA di I livello e per tale motivo bisogna garantire un adeguato standard organizzativo in termini di Medici, Tecnici di Laboratorio Biomedico, Infermieri e OSS.

Radiologia P.O. Formia

La sua funzione diagnostica garantisce un indispensabile supporto al DEA di I livello, quindi va garantito l’adeguato standard organizzativo in termini di Medici, Tecnici di Radiologia, Infermieri e OSS.