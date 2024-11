Aprilia, cava di via Pontoni: ricorso fissato per il 17 dicembre

Sarà discusso il 17 dicembre al Tar di Latina il ricorso delle società Stradaioli srl e Stradaioli Holding srl contro il diniego del Comune di Aprilia all’ampliamento della cava di pozzolana in via dei Pontoni. Le aziende contestano i provvedimenti comunali del febbraio e aprile 2024, sostenendo che il Comune abbia agito al di fuori delle proprie competenze e in contrasto con il parere favorevole espresso dalla Regione Lazio nella conferenza dei servizi del 2022.

Il Comune aveva motivato il rifiuto con presunte irregolarità, tra cui alterazioni dello stato dei luoghi e il deposito di rifiuti speciali rilevati dai Carabinieri Forestali nel 2024. Le società ricorrenti, invece, ribadiscono che la Regione ha dichiarato il progetto compatibile e che le presunte violazioni erano già state risolte.

Il Tar dovrà ora decidere se confermare o annullare il diniego del Comune.