Aprilia, fondi, pesca sportiva a sostegno del Progetto in Rosa

Presso i Laghi di Carano si é svolto l’evento di pesca sportiva finalizzato a raccogliere fondi, per contribuire al Progetto in Rosa, l’iniziativa ideata dal Comune di Aprilia per donare alla Casa della Salute cittadina caschi oncologici.

Durante l’evento sono stati raccolti 300 euro.

La raccolta è frutto di una mozione presentata dalla consigliera Alessandra Lombardi, approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale lo scorso anno. Il casco refrigerante è un dispositivo clinico che può permettere di prevenire o ridurre la caduta dei capelli a seguito delle cure chemioterapiche.