Giovani e politica, oggi la presentazione del libro del pontino Carlo Piccolo

Si terrà oggi la presentazione del libro “La forza dei giovani in politica” scritto dal pontino Carlo Piccolo, classe ‘87, da anni militante nel settore.

“Un libro politico ma apartitico, che tratta diversi argomenti che uniscono i giovani e la politica – spiega l’autore Carlo Piccolo – un libro per tutti che mette in evidenza il contribuito che i giovani possono dare non solo alla politica indistintamente dal partito, ma anche nel mondo dell’associazionismo, del sindacalismo, del volontariato. Rivolto a tutti coloro che dunque si spendono per migliorare il territorio e la collettività. Come infatti si evincerà dal libro, “Tutti i giovani possono concorrere a dare un prezioso contributo alla politica”.

Perché diario di un militante?

“Perché un capitolo racconterà la mia esperienza politica – spiega Piccolo – Ma i dati indagati sono molti, come le scuole di formazione politica del passato in confronto con quelle odierne, l’evoluzione dei mezzi di comunicazione e molte considerazioni condensate in cento pagine, che tutti potranno leggere con facilità traendo contenuti che mi auguro restino nel tempo”.

È un libro -conclude Piccolo- che denuncia in maniera diplomatica anche molta retorica incontrata negli anni, per spezzare tabù giovanili a livello lavorativo e politico. I giovani – conclude – hanno una marcia in più che li rende pronti a ricoprire numerosi ruoli e questo va senza dubbio incoraggiato”.

Appuntamento alle 17:30 presso l’Evergreen di Latina. Interverranno oltre all’autore, il giornalista news 24.it Valeriano Cervone ed il Politologo e Sociologo Paolo Roccia.