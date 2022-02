Aprilia, intensificati i controlli in città e nel territorio

Intensificati controlli, da parte dei Carabinieri, nella città di Aprilia, dando riscontri alla richiesta di sicurezza e controllo di prossimità delle Forze di Polizia a favore della comunità apriliana nei confronti di fenomeni criminali che inquinano il sereno svolgimento della vita civile.

Durante l’attività, sono stati conseguiti i sottonotati risultati:

-143 persone controllate;

-2 denunce per evasione dagli arresti domiciliari e guida di stato di ebbrezza;

-97 mezzi controllati;

-11 sanzioni (per un totale di 8.719 euro);

-3 patenti ritirate;

-2 carte di circolazioni ritirate;

-2 auto sequestrate;

-2 auto rubate;

-2 denunce per detenzione di sostanze stupefacenti.