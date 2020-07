Aprilia lancia “TuPassi”, il sistema di prenotazione per gli appuntamenti negli uffici

Negli uffici comunali di Aprilia, dal 1° agosto, si accederà con la prenotazione di un appuntamento. Le modalità di accesso cambiano per ufficio tributi, protocollo e servizi demografici: bisognerà prenotare con il sistema telematico TuPassi e si potrà fare sia online direttamente dal proprio dispositivo, che dal totem posizionato presso gli uffici. Lo scopo è evitare code ed eccessivi tempi di attesa. Attraverso il nuovo sistema, il Comune di Aprilia dispone, di fatto, il riavvio dell’ordinaria attività degli sportelli di front office, dopo le limitazioni varate ad inizio pandemia.

Il sistema TuPassi consente al cittadino di effettuare una prenotazione da app (scaricabile sia da Apple Store che da Google Play), direttamente dal portale www.tupassi.it, dove l’utente potrà registrarsi, oppure attraverso il totem posizionato presso la sede municipale di via dei Bersaglieri, dove anche coloro che avranno effettuato la prenotazione online o via app dovranno confermare la propria presenza, una volta arrivati.

“Con il nuovo sistema di prenotazione, il Comune punta a facilitare l’accesso agli uffici e al contempo consentire ai cittadini di fruire dei servizi in totale sicurezza, in questo momento delicato a causa dell’epidemia di Covid 19 ancora in atto – commenta il sindaco Antonio Terra – confidiamo anche nel fatto che questa nuova modalità, superata una prima fase di avvio e sperimentazione da parte degli utenti, possa essere un ottimo aiuto per tutti quei cittadini che hanno particolari esigenze lavorative e non hanno molto tempo a disposizione”.