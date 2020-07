Terracina, troppi schiamazzi: quattro giovani minacciati con la pistola al parco

Brutta avventura, la scorsa notte, per quattro ragazzi tra i 19 e i 21 anni, che si sono visti minacciare con una pistola da uno sconosciuto, mentre erano al parco pubblico. I ragazzi hanno chiamato la polizia dopo che un uomo era sbucato all’improvviso, con l’arma in mano, minacciandoli di usarla se non se ne fossero andati via.

Lo sconosciuto era un uomo che, stanco degli schiamazzi vicino casa sua (i ragazzi stavano festeggiando la fine della sessione estiva degli esami universitari), era sceso in strada impugnando una delle sue armi (detenute legalmente).

Erano a distanza di pochi metri e i quattro, spaventati, hanno chiamato la polizia, anche perché l’uomo non sembrava voler sentire ragioni. All’arrivo della polizia, l’uomo – un 50enne terracinese – è stato disarmato e denunciato; tutte le armi (1 fucile e 2 pistole) sono state sequestrate.