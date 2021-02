Aprilia, Liceo Meucci: smaltimento di materiale in disuso o da recuperare

Terminata nei giorni scorsi l’attività di smaltimento del materiale in disuso o da recuperare, da parte del Liceo Meucci di Aprilia. Il progetto, portato avanti dall’istituto apriliano, ha visto l’apporto fondamentale del Comune che ha eseguito e coordinato tutte le operazioni attraverso le aziende municipalizzate Aprilia Multiservizi e Progetto Ambiente Spa.

“Oggi la cultura del rifiuto sta cambiando, passando dal concetto di “rifiuto-problema” a quello di “rifiuto-risorsa”, da quello di smaltimento a quello di gestione integrata dell’intero ciclo di vita del rifiuto. Ringrazio per la fattiva collaborazione il Comune di Aprilia, l’assessore all’ambiente, Monica Laurenzi e gli uffici di competenza, che si sono attivati in brevissimo tempo per venire incontro alle esigenze dell’Istituto. Con questa operazione la scuola acquisisce nuovi spazi e potenzialità. Un grazie va anche al personale scolastico per il lavoro di preparazione e supporto” dichiara il Dirigente Scolastico, Laura De Angelis.

“La collaborazione fra Enti – le fa eco l’Assessora all’Ambiente Monica Laurenzi – soprattutto quando si tratta di scuole, è una delle nostre priorità. Oggi, grazie a queste sinergie concrete è possibile dare con maggiore puntualità risposte alla cittadinanza, in questo caso all’intera comunità scolastica. Questo intervento può essere l’inizio di un percorso più strutturato sulle tematiche ambientali con attenzione ai processi di riciclo e del recupero”.