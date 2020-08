Aprilia, l’incendio ai depositi Loas è sotto controllo – LE FOTO

Fiamme sotto controllo nell’azienda Loas di Aprilia coinvolta dall’incendio di ieri sera in via dei Giardini. Alle 12 di oggi, 10 agosto, gli operanti dopo aver lavorato tutta la notte possono dire che il rogo è arginato.

Prosegue senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco per spegnere il rogo e bonificare l’area. Sul posto anche personale movimento terra dei vigili del fuoco e in ausilio i volontari della protezione civile.

Intanto in sindaco di Aprilia, Antonio Terra, sta pensando ad un’ordinanza per tutelare la salute pubblica. E’ in attesa delle prime indicazioni dell’Arpa Lazio.