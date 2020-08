Circeo National Park Trail, in arrivo l’edizione 2020

Dopo lunghi mesi di incertezza, arriva l’ufficialità dello svolgimento dell’edizione 2020 del Circeo Trail. A dare la notizia è la società organizzatrice Atletica Sabaudia guidata dal presidente Antonio Cipullo. Una boccata di ossigeno per il mondo del running che finalmente potrà tornare a gareggiare allentando una morsa che dura ormai da diverso tempo.

L’evento avrà luogo domenica 30 agosto 2020, con partenze scaglionate e con una permanenza limitata all’interno dell’affascinante location del centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo. Insomma, non si respirerà il solito clima che contraddistingue un evento di questo calibro vista anche l’assenza del pubblico, ma “se si vuole gareggiare – sottolinea l’organizzazione – occorre rispettare le norme imposte da Governo e Federazione”.

Sarà possibile iscriversi dal 9 al 25 agosto, solo on-line, il pettorale potrà essere ritirato dal 27 al 29 agosto. Il giorno dell’evento non si potranno consegnare pettorali.

Si partirà a scaglioni dalle 7 alle 11 di domenica 30 in base alle batterie a cui si è stati assegnati. Si potrà accedere alla zona di partenza e arrivo, solo un’ora prima dell’evento e bisognerà lasciare il Centro Visitatori al termine della gara.

La società non ha mai perso la speranza e nonostante l’anno tormentato dall’emergenza epidemiologia da Covid 19 che ha fatto riporre molti pettorali, loro ci hanno creduto fino in fondo.

“Siamo molto contenti di poter riproporre l’evento in questo momento dove la ripartenza degli sport minori stenta a decollare – commenta il presidente Antonio Cipullo – Ci saranno molte restrizioni che dovremmo mettere in campo in ottemperanza alle norme in vigore per il contrasto del Covid-19 e sicuramente servirà la collaborazione degli atleti affinché vada tutto per il meglio. Perché non abbiamo deciso di annullarla? Per dare un segnale al movimento podistico – aggiunge Cipullo – per dire ragazzi pian pianino si ricomincia, tutti insieme ma rispettando le regole”.

La dodicesima edizione del Circeo National Park Trail sarà realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale di Sabaudia, del reparto Biodiversità di Fogliano, del Parco Nazionale del Circeo, della Fidal e dell’Opes. La competizione di easy trail running campestre pianeggiante, sarà di Km 9,5 e come da DPCM, resterà chiusa al pubblico.

La partenza e l’arrivo sono previsti presso il Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo sito in Sabaudia in via Carlo Alberto 107. Le classifiche saranno disponibili solo on-line ed alla cerimonia di premiazione potranno presenziare solo gli interessati.

Sarà di certo un clima surreale se paragonato alle vecchie edizioni. Ma senza dubbio, la manifestazione si fa carica di valori positivi e lancia un segnale, quello della voglia di ricominciare e di mettersi in gioco, che per troppo tempo è venuto a mancare al settore podistico.