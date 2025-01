Aprilia, l’ombra dello spaccio dietro gli spari al Toscanini

Prima un presunto inseguimento tra due auto, poi gli spari che hanno risvegliato e impaurito un interno quartiere. Dopo i fatti accaduti sabato notte al Toscanini di Aprilia, i carabinieri del Reparto Territoriale stanno indagando senza sosta e nel massimo riserbo su quanto esattamente accaduto quella notte.

Un messaggio intimidatorio, oppure una semplice punizione per qualche sgarro, fatto sta che in quel quartiere non è la prima volta che succedono episodi di questo tipo. I carabinieri di Via Tiberio sembrano essere sempre più convinti che dietro ai fatti di via Inghilterra ci siano motivi di spaccio, qualche screzio legato ad un possibile traffico di droga oppure una piazza di spaccio contesa.

Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, alcuni testimoni avrebbero udito, prima degli spari, almeno due auto correre a forte velocità. Gli investigatori cercano risposte dalle immagini di video sorveglianza della zona.