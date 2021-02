La Boxe Latina torna sul ring a San Valentino per i 65 anni

La Boxe Latina 1956 festeggia lo storico traguardo dei 65 anni. Una lunga storia iniziata dalla mitica “Casa del Contadino” per arrivare all’attuale Palaboxe di via Aspromonte. In un momento così delicato, come quello della pandemia, la società pontina continua a dare segnali che il movimento deve andare avanti, in attesa che si possa pian piano tornare alla normalità, fatta di pubblico, platea e applausi.

Dopo, nonostante tutto, un prestigioso 2020, in cui la Boxe Latina ha organizzato la fase Regionale dei Campionati Italiani Giovanili e riunioni interregionali, il programma prevede per iniziare il 2021 due riunioni dilettantistiche. La prima è in dirittura d’arrivo, domenica 14 febbraio, l’altra è in programma il 7 marzo.

Domani il gong suona alle 18. Nel match programm di San Valentino, saranno quattro gli atleti della Boxe Latina, che con il maestro Rocco Prezioso all’angolo, rappresenteranno sul ring i propri colori di appartenenza. Un esordio assoluto, quello di Derek Fe (Schoolboy, 40 kg). E’ uno dei prodotti del prodotti del vivaio, in un percorso di crescita e formazione dal settore giovanile a quello agonistico. Gli altre tre pugili pronti ad incrociare i guantoni sono Martina Pozzi (Youth, 51 kg), Gianni Esposito (Elite II, 69 kg) e Oscar Fanella (Elite II, 60 kg). La riunione ancora una volta sarà a carattere interregionale, perché oltre alle laziali Pisanti Team, Torre Angela, Olympia Boxe, Marco Aurelio, Phoenix, Boxe Volsca, sarà presente il team veneto della Boxe Albignasego.