Aprilia, nominato il commissario prefettizio: è Paolo D’Attilio

Dopo la bufera giudiziaria che ha colpito la città di Aprilia e le conseguenti dimissioni di sindaco e consiglieri comunali, la Prefettura di Latina ha sospeso il Consiglio disponendo il commissariamento per la guida della città. Il Commissario prefettizio scelto è Paolo D’Attilio, ex prefetto di Livorno e commissario straordinario, fino a poco tempo fa, del Comune di Avellino.

D’Attilio si insedierà ufficialmente nella giornata di domani e resterà in carica fino alle prossime elezioni previste per la primavera. Nel frattempo non si esclude che la Prefettura possa richiedere per il Comune di Aprilia una commissione d’accesso per valutare i condizionamenti del clan criminale all’interno dell’attività politico-amministrativa.