Canili privati del Lazio, a Latina il primo congresso delle associazioni

I canili privati del Lazio si organizzano per svolgere al meglio il loro lavoro. Il 20 settembre 2020 si terrà, a Latina, il primo congresso delle associazioni operanti in queste strutture.

L’obiettivo è quello di discutere della normativa esistente che regolamenta la loro presenza per promuovere le adozioni dei cani presenti. Saranno così evidenziate le problematiche presenti, saranno elaborate proposte e si discuterà di piani di azione per il prossimo futuro.

“Ogni cane rinchiuso, come scrisse Sepùlveda, ulula perché la voce del dolore non si dimentica mai. Noi vorremmo, tutti insieme, trasformare questo ululato di dolore in un abbaio di felicità”. Per informazioni e adesioni è possibile scrivere a unione.associazioni.canili@ gmail.com.