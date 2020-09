Un vigile del fuoco è stato investito questa mattina a Sabaudia. L’incidente è avvenuto alle 9.40 in via Carlo Alberto, all’altezza dell’incrocio di via via Duca della Vittoria. L’uomo sembra da una prima ricostruzione, stesse uscendo dalla sua auto in sosta quando è stato travolto da un’altra vettura in transito. L’impatto è stato violento e immediatamente sono stati allertati i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, la polizia locale, la Guardia di finanza e l’Associazione nazionale carabinieri – Anc – di Sabaudia. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso.

La polizia locale sta svolgendo i rilievi di rito per chiarire l’esatta la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.