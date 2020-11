Aprilia, nuova area verde nel quartiere Primo: approvato il progetto

Ad Aprilia sorgerà una nuova area verde nel quartiere Primo, compresa tra via Monteverdi, via Scarlatti e via Pergolesi.

Nella riunione di Giunta di ieri pomeriggio, infatti, è stata approvato il progetto preliminare – redatto dall’ingegnere Gianluigi Bianchini – per il nuovo Parco Pergolesi, che prevede spese per un importo complessivo di 100mila euro.

“Con la realizzazione del nuovo parco cittadino – ha detto il sindaco di Aprilia Antonio Terra – non ci limitiamo a dotare la città di una nuova area verde, ma riqualifichiamo una zona, attraverso una sistemazione che tiene conto del contesto in cui si trova e della vicinanza con l’area del mercato settimanale e con i due parcheggi di via Pergolesi e via Scarlatti. La nostra intenzione, poi, una volta ultimati i lavori, è quella di procedere, attraverso il progetto Ossigeno, con la piantumazione di nuovi alberi e piante che si andranno ad aggiungere a quelli già presenti nell’area e/o previsti dal progetto”.

L’idea progettuale prevede l’unificazione di percorsi utilizzabili dai cittadini per i collegamenti tra i parcheggi di via Pergolesi e via Scarlatti e la vicina area commerciale e del mercato settimanale, con le palazzine residenziali, attraverso la realizzazione di nuovi ambiti di sosta e di gioco per i bambini e ragazzi del quartiere.

E’ prevista anche un’area per lo sgambamento dei cani, che sarà appositamente delimitata. Nel progetto preliminare, oltre alle tecniche per la realizzazione di vialetti ed aree di sosta, sono presenti indicazioni per la realizzazione di due punti acqua e dell’impianto di illuminazione.