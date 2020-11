Rio Martino, Bellini: “Dragaggio prima possibile, non lasceremo indietro i pescatori”

Il dragaggio di Rio Martino sarà effettuato al più presto. E’ la promessa dell’assessore Bellini ai pescatori di Rio Martino.

“Comprendiamo le difficoltà dei pescatori – ha detto Bellini – e sappiamo che dobbiamo dragare il canale per permettere loro di tornare a lavorare: è per questo che gli uffici si stanno impegnando per permettere di realizzare il dragaggio il prima possibile. Una esigenza condivisa da tutte le istituzioni interessate.

C’è un totale accordo – ha spiegato – con il Comune di Sabaudia e stiamo cercando di portare avanti le procedure in contemporanea mentre la Provincia, con apposita determina, martedì scorso ha stanziato i fondi necessari, 100mila euro. Entro l’inizio della prossima settimana contiamo di concludere tutti i passaggi burocratici necessari per affidare i lavori e partire quindi con la fase operativa. Per rispetto dei pescatori, stiamo cercando di avere tempistiche quanto più brevi possibile sui passaggi amministrativi.

L’ho detto più volte, in ogni sede, e ci tengo a ribadirlo perché non vi sia alcun dubbio: sono a disposizione non solo affinché questa situazione si risolva al più presto, ma per aiutare la soluzione di qualsiasi problema si venga a creare, coinvolgendo l’intera amministrazione e sapendo che anche le altre istituzioni sono di quest’avviso, pronte a mettersi a disposizione.

Siamo nel bel mezzo di una crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti, abbiamo detto più volte che non vogliamo che nessuno venga lasciato indietro. Siamo al servizio di chi oggi si trova in difficoltà, compresi i pescatori di Rio Martino.

Non riteniamo di dover chiedere pazienza – ha concluso – ma di poter interloquire con ancora maggiore continuità perché i problemi che possiamo risolvere vengano affrontati direttamente così da portare anche altre istanze presso le opportune sedi”.