Aprilia, nuova sede per il Comitato di Quartiere di Fossignano

Dopo un lungo percorso iniziato nel giugno del 2019, il Comitato di Quartiere di Fossignano dispone di una propria sede. Le chiavi dell’edificio in via Fossignano 65, sono state consegnate il 20 maggio dall’assessore ai lavori pubblici, la sig.ra Luana Caporaso, al presidente del CdQ Ermanno Patrizio dopo aver sottoscritto con l’amministrazione di Aprilia il contratto di locazione gratuita.

Il locale, “ex ferramenta Piattella”, è stato in passato sequestrato, passato a processo presso il tribunale di Roma e successivamente confiscato e assegnato ad un amministratore giudiziario incaricato, il dott. Massimo Barillaro, che ne ha curato la cessione gratuita momentanea al Comitato per il tramite dell’amministrazione cittadina.

“ Il quartiere di Fossignano è situato in un territorio di confine, nell’estrema periferia di Aprilia, dove anche i servizi fondamentali non sono disponibili e garantiti a tutti (rete fognaria, rete acqua potabile, rete del gas di città), dove non c’è un asilo e una scuola elementare, dove non c’è una piazza che possa aggregare le diverse anime del territorio, dove non c’è un campetto di calcio, di basket, una sala giochi (calcio balilla, ping-pong, biliardo, ecc.), dove non c’è una sala di lettura con annessa biblioteca, e dove, per ultimo, il Comitato di quartiere non ha una sede dove poter svolgere le proprie attività”. Queste le parole del presidente del CdQ nella prima missiva, del giugno 2019, inoltrata al dott. Barillaro.

Ora, a distanza di qualche anno, il quartiere di Fossignano potrà disporre di un luogo dove potersi incontrare o riunire per l’organizzazione di eventi culturali, sociali e ludici.

Il CdQ è consapevole del lavoro importante ed impegnativo che li aspetta, a partire dalla pulizia e sistemazione dei locali, all’arredo degli stessi, al disbrigo delle varie pratiche burocratiche ed infine l’organizzazione delle attività sociali. Di conseguenza chiede il supporto attivo di tutti i concittadini per il raggiungimento degli obiettivi previsti nello statuto del CdQ di Fossignano, tutti rivolti, tramite il volontariato, al sociale e alla tutela e miglioramento del territorio.