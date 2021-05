“Spiagge e Fondali Puliti”: domani a Formia l’evento conclusiva dell’iniziativa Legambiente

Si terrà a Formia la manifestazione conclusiva dell’iniziativa ambientale “Spiagge e Fondali Puliti” di Legambiente. Appuntamento domani 23 maggio alle 9:30 presso il porticciolo Caposele a Formia, sul luogo del ritrovamento dei dischetti di plastica sfuggiti ai depuratori. Anche 10 sub in azione sui fondali.

Volontari di diverse associazioni, organizzazioni di categoria e rappresentanti delle istituzioni pubbliche preposte alla qualità e salvaguardia dell’ambiente, tra esse la Guardia Costiera e il Parco Riviera di Ulisse unite dallo stesso obiettivo.

Quest’iniziativa, internazionalmente nota come Clean Up the Med, impegna ogni anno nel mese di maggio, migliaia di volontari che affollano le spiagge di mezza Europa e del continente africano che si affacciano sul Mediterraneo intenti a rimuovere rifiuti abbandonati.

Promuove l ‘iniziativa Legambiente Circolo Sud Pontino e aderiscono il Progetto Policoro della Arcidiocesi di Gaeta, l’Istituto Bruno Tallini ad Indirizzo Ambientale di Formia, la Lega Navale Italiana di Formia, il Circolo Nautico Caposele, l’Associazione Vivere il Mare di Formia, il Circolo Nautico Velaviva di Formia. Tra le associazioni di categoria Assonautica, CNA Balneatori. Collabora Royal Nautica e Formia Rifiuti Zero. L’iniziativa è patrocinata dal comune di Formia. Si svolgerà in tre fasi. La prima a terra con la rimozione di rifiuti tra le scogliere e nell’area portuale, la seconda in mare dove un gruppo di dieci sommozzatori provvederà a ripulire il fondale ripresi in diretta dalla telecamera di un ROV e una terza, conclusiva, che vedrà la partecipazione di piccole imbarcazioni della Lega Navale che incroceranno nelle vicinanze delle operazioni subacquee. Unità della Guardia Costiera saranno presenti durante tutta la durata della iniziativa facilmente visibile anche da terra.