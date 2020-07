La madre 85enne dell’uomo che questa mattina avrebbe ucciso la moglie e poi si è suicidato con la stessa pistola, era in casa al momento della tragedia. Ha sentito gli spari e subito è accorsa non potendo però fare più nulla. Ora i carabinieri la stanno ascoltando.

Emergono i primi particolari del dramma che si è consumato questa mattina all’alba, verso le 3.30, in via Chiaschio, in zona Fossignano, ad Aprilia. Gli uomini dell’Arma stanno indagando per ricostruire i fatti e cercare di capire i motivi che hanno spinto Calogero C., 48 anni, di Caltanissetta a fare fuoco contro la compagna e poi a togliersi la vita.

La coppia si era trasferita da poco ad Aprilia, ma nulla poteva far presagire questo epilogo violento. Dalle prima verifiche i due, commercianti, non si stavano separando.