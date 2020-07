Aprilia, uccide la moglie e poi si spara. Tragedia in via Chiaschio

Dopo una violenta lite ha preso la pistola (una revolver calibro 38 regolarmente denunciata) e ha sparato contro la moglie tre colpi, uccidendola. Poi l’ha rivolta contro di sé e si è ucciso a sua volta, mirando alla testa. La tragedia si è verificata la scorsa notte ad Aprilia, in via Chiaschio, in zona Fossignano, all’interno di una villetta monofamiliare.

Lì abitava la coppia dal maggio di quest’anno, moglie e marito italiani entrambi venditori ambulanti: lei 45 anni e lui 48+. Non avevano figli e non c’era una separazione difficile in atto. Mai alcuna segnalazione di precedenti liti violente, nulla che potesse far presagire l’epilogo drammatico di stanotte.

Sul luogo dell’omicidio-suicidio ci sono i carabinieri di Aprilia, che stanno effettuando i rilievi. A dare l’allarme erano stati i vicini di casa, parenti della coppia, intorno alle 3:15.