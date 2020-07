M5S riammette Gaia Pernarella, era stata espulsa un mese fa

La consigliera regionale Gaia Pernarella è stata reintegrata nel Movimento Cinque Stelle. Era stata espulsa poco più di un mese fa, ma poi lei aveva fatto appello.

“Nella serata di ieri il Movimento 5 Stelle attraverso una nota vergata dal capo politico pro tempore Vito Crimi, mi ha comunicato la decisione del Comitato dei Garanti in merito all’appello che avevo presentato contro la mia espulsione: nello specifico mi è stato notificato il pieno reintegro nel Movimento 5 Stelle di cui con orgoglio faccio parte da oltre dieci anni – spiega la consigliera del Lazio – E’ stata una decisione che ho appreso con gioia e che certifica la buona fede del mio agire, la sincera accettazione della politica delle rendicontazioni e delle restituzioni di cui sin dall’inizio sono stata una delle più ferme sostenitrici, la trasparenza nel comunicare questa vicenda che auspico tutti, attivisti e non, abbiano potuto apprezzare. A oggi non conosco una “casa” politica migliore di quella di cui faccio parte e per cui, con tutte le mie forze, continuerò a portare avanti le battaglie che stanno cambiando in meglio il nostro Paese”.