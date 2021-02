Aprilia, postazioni per esami universitari in Comune

APRILIA – Da domani 8 febbraio via alle prenotazioni per richiedere l’utilizzo degli spazi messi a disposizione dal Comune di Aprilia, per gli studenti universitari che devono sostenere un esame.

Il Comune di Aprilia garantisce agli utilizzatori, oltre al locale idoneo allo svolgimento degli esami di profitto, anche una connessione internet gratuita e un computer provvisto di webcam, browser per la navigazione e software per meeting online (Skype e Microsoft Teams). Lo studente o la studentessa che intendono svolgere l’esame in Comune, non potranno utilizzare i propri dispositivi.

L’accesso e l’utilizzo dei locali per lo svolgimento degli esami, sono consentiti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19, previa prenotazione.

Il breve disciplinare adottato, con determina del dirigente del settore patrimonio, che fa seguito ad una delibera di Giunta dello scorso 29 gennaio, stabilisce che agli spazi messi a disposizione si potrà accedere garantendo il pieno rispetto delle norme anticovid. La richiesta dovrà essere inviata via mail all’indirizzo: prenotazione.esami@comune.aprilia.lt.it entro due giorni lavorativi precedenti la data dell’esame da sostenere. Sempre via mail, il Comune confermerà o meno la richiesta. Solo a quel punto, la prenotazione potrà considerarsi accettata.