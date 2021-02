Covid, domani al via vaccini over 80. In provincia 112 contagi e 4 morti

LATINA – Nuovo bollettino Covid diffuso dall’ASL di Latina che mette a referto 112 nuovi casi in provincia.

I decessi riportati sono in totale 4: uno ad Aprilia, uno a Formia e due extra territorio.

Sono invece pari a 19 il numero delle guarigioni.

Domani partiranno le vaccinazioni over 80. Ad oggi nel Lazio sono prenotati oltre 214 mila anziani in meno di una settimana compresi i domiciliari. Il 13% si è prenotato telefonicamente e l’87% online.

A Latina 5 punti di somministrazione attrezzati nella gestione in sicurezza delle somministrazioni e nella garanzia della catena del freddo. Si tratta dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, della Casa della Salute di Aprilia in via Giustiniano, della Casa della salute di Priverno in via Madonna delle Grazie, dell’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi e del Dono Svizzero di Formia.

Per il primo giorno si sono prenotati a Latina 270 over 80. Ogni anziano ha ricevuto un sms con il memo della prenotazione e già la data dell’appuntamento per la seconda dose che avverrà dopo 21 giorni per il vaccino Pfizer e dopo 28 giorni per il vaccino Moderna.

Di seguito il dettaglio del report SARS COVID-19 del 07/02/2021