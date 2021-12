Aprilia, pubblicato avviso per la richiesta di buoni spesa

Pubblicato l’avviso con cui il Comune di Aprilia prevede di erogare buoni spesa, contributi per il pagamento delle utenze domestiche, della TARI, della mensa scolastica, e contributi per l’affitto, destinati a nuclei familiari e cittadini in condizioni di difficoltà a causa dell’epidemia da Covid-19.

Ogni famiglia potrà scegliere, solo, una delle tre tipologie di contributo. In caso di presentazione di più domande, la richiesta sarà automaticamente annullata.

Può esser presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Per presentare la domanda, che dovranno essere inviate entro le ore 12 del 23 dicembre, è richiesta la residenza nel Comune di Aprilia, mentre i cittadini stranieri dovranno essere in possesso anche di regolare permesso di soggiorno.

La domanda dovrà esser presentata utilizzando il form online disponibile sul sito del Comune di Aprilia.

Ogni cittadino dovrà riportare i propri dati e autocertificare di trovarsi in condizione di disagio socio-economico causato dall’attuale stato di emergenza epidemiologica.

Nel form è richiesto ad ogni cittadino di allegare copia leggibile, in formato .pdf, di un proprio documento di identità, in corso di validità; del codice IBAN, riportato su attestazione diretta dell’istituto bancario o postale; del contratto di locazione regolarmente registrato.

Si precisa inoltre che: il contributo per i canoni di locazione, anno 2021, può essere richiesto per massimo quattro mensilità, per un ammontare complessivo non superiore ad € 1.000,00. Il contributo per le utenze domestiche, anno 2021, può ammontare a complessivi € 1.000,00, così suddiviso: