EDILIZIA: volano dell’economia pontina! CLAAI Assimprese verso un HUB delle politiche edili locali.

ECONOMIA & SOCIETA’

rubrica del mercoledì

di Ivan Simeone

Direttore CLAAI Assimprese

direzione@claai-assimprese.it

————————-

Gli ultimi dati disponibili e i rumors degli imprenditori del settore, evidenziano una ripresa del comparto edile anche grazie ai bonus governativi che, di fatto, stanno rimettendo in moto tutto il settore edile che è trainante per l’intera economia del territorio, ma molto ancora bisogna fare, particolarmente nella nostra provincia pontina.

A livello nazionale il settore, secondo dati PMI di IHS Markit, una delle maggiori Agenzie internazionali di analisi, ha registrato un importante tasso di crescita, anche se qualche difficoltà viene evidenziata per gli aspetti burocratici governativi legati al superbonus.

Diverse le criticità che il mondo dell’edilizia sta vivendo: difficoltà di trovare manodopera specializzata, un aumento dei prezzi delle materie prime, una mancanza di adeguata stabilità burocratica. Troppe le incertezze.

In vetta alla classifica l’edilizia residenziale, grazie alle agevolazioni fiscali previste. Le dinamiche locali sono un tantino differenti anche se segnali positivi si riscontrano.

Oggi bisogna sostenere questo iniziale trend di crescita anche a livello locale. Il comparto edile necessita di programmi che sostengano il settore edile e tutto il suo indotto che non è certamente secondario. Parliamo di edilizia residenziale ma anche di quella pubblica per interventi ormai necessari. Non è certamente un problema di “colore politico” ma prettamente economico e sociale.

Ecco che la “CLAAI Assimprese” della provincia di Latina, Confederazione delle imprese artigiane e PMI, promuove un tavolo permanente operativo per le imprese edili e dell’indotto, per analizzare le dinamiche produttive del settore, interloquire con le Istituzioni preposte e proporre, in un’ottica di concertazione, iniziative e concreti interventi a sostegno del comparto.

Un “tavolo” che vuole essere un vero HUB progettuale, luogo di confronto e analisi delle politiche edili e dell’indotto.

Molte le tematiche “aperte”, prima fra tutte l’attivazione della rigenerazione urbana.

Vi è l’esigenza di essere proattivi.

Le imprese artigiane dell’edilizia, i nostri operatori del comparto con tutto l’indotto, sono il volano dell’economia locale e devono essere sostenute.