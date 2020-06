Aprilia, riaprono le palestre del Matteotti e del Toscanini: l’ordinanza

Ad Aprilia riaprono le palestre nelle scuole. Il sindaco di Aprilia Antonio Terra ha firmato l’ordinanza per le palestre e gli spazi per attività sportiva, all’interno degli istituti comprensivi Matteotti e Toscanini.

Le palestre sono affidate a tre associazioni sportive dilettantistiche apriliane: la Virtus Basket Aprilia e laRunforeverper quel che riguarda rispettivamente la palestra e gli spazi esterni dell’Istituto Matteotti, la Rainbow Città di Aprilia per la scuola Toscanini.

Le associazioni sportive potranno così riprendere le proprie attività a partire dal prossimo 8 giugno e fino al 31 luglio 2020. Il Comune procederà questa settimana alla sanificazione di tutti gli spazi.

L’ordinanza impone agli utilizzatori il rispetto di alcune prescrizioni, per assicurare lo svolgimento in totale sicurezza delle attività previste dalle associazioni. In particolare, le realtà sportive dovranno redigere un programma accurato delle proprie attività e regolamentare gli accessi per evitare assembramenti e aggregazioni. L’elenco delle presenze dovrà esser conservato per un periodo di 30 giorni.

All’interno delle palestre, le associazioni dovranno assicurare il distanziamento di almeno un metro, 2 metri se le persone stanno svolgendo attività fisica.

Nei locali dovranno esser presenti dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori e dopo l’utilizzo, il responsabile della struttura dovrà assicurare la disinfezione degli attrezzi usati.

L’ordinanza vieta l’uso di spogliatoi e docce, ad eccezione dei servizi igienici che dovranno essere regolarmente e frequentemente sottoposti a pulizia e disinfezione.