I cinque sensi per una nuova strategia di comunicazione

E’ troppo tempo che manca una vera innovazione nel nostro sistema istituzionale.

Net in Progress, dal suo osservatorio, ha condotto uno studio sullo scollamento che si sta creando tra le istituzioni e i cittadini. Ecco il nostro punto di vista.

SFRUTTARE I CINQUE SENSI

La comunicazione base per un individuo passa attraverso i 5 sensi: vista, olfatto, gusto, tatto e infine udito.

Se tutto questo avviene tra due o più persone diventa uno scambio di comunicazione.

Se paragonassimo un’istituzione ad una persona, questa dovrebbe avere i 5 sensi attivi e costruire un rapporto con “n” interlocutori, che rappresentano non altro che le persone da cui la stessa istituzione dipende: i cittadini.

Quindi, un’istituzione dovrebbe avere la vista, per vedere, guardare e agevolare la vita dei cittadini; il tatto, ovvero un sistema in grado di essere in contatto, fisico e virtuale con le altre persone, rappresentato ad esempio da portali e sportelli; il gusto, che potremmo individuare nei sondaggi o in un sistema di rilevazione; l’olfatto, espresso da una rete di persone che si facciano portavoce dell’istituzione e poi, infine, l’udito. Il senso – del sapere ascoltare – purtroppo atrofizzato da tempo.

INNOVARE PER COMUNICARE

Le istituzioni devono cambiare il modo di comunicare passando, da una profonda analisi, a una fase importante di innovazione nel modo di vivere e svolgere il proprio ruolo sociale.

Oggi il Comune, la Regione o la Città Metropolitana, sembrano più degli ostacoli che dei servizi di facilitazione per il cittadino. Eppure, il servizio pubblico ha un ruolo, non solo strategico, ma fondamentale e questo deve essere comunicato attraverso una nuova immagine da dare al pubblico.

Net in Progress lavora con le istituzioni a vari livelli. La nostra esperienza ci insegna che ora è il momento di cambiare modo di comunicare. Oggi il ruolo delle istituzioni è strategico per superare la crisi e ripartire.

